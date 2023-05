In Mittweida ging der Punk ab: Mehr als 800 Besucher bei Festival an der Hochschule

Mittweida.

Das große Zugpferd war die nach dem Hund aus dem Lucky-Luke-Comic benannte Band: Rantanplan. Die Hamburger Skapunker setzten am Mittwochabend den Schlusspunkt unter das vom Studentenclub organisierte House-on-the-Hill-Festival auf dem Campus der Hochschule Mittweida. Von 18 Uhr an ging auf dem Areal zwischen Haus 3 am Schwanenteich und dem Grunert-de-Jácome-Bau (Glasbau) auf zwei Bühnen abwechselnd der Punk ab.