Inklusion im Supermarkt: DRK schließt CAP-Markt in Waldheim

Der CAP-Markt in Waldheim hat Menschen mit Handicap einen Arbeitsplatz geboten. Nun steht die Schließung bevor. Was bedeutet das Ende des Vorzeigeprojektes für die Beschäftigten?

Zur Eröffnung Ende 2019 war der Waldheimer CAP-Markt der erste und bis heute einzige Supermarkt dieser Art in Mittelsachsen. Er galt als Vorzeigeprojekt, denn hier fanden auch behinderte Menschen eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und Waldheim hatte damit einen Frischemarkt nahe der Innenstadt. Nun steht dessen Schließung bevor.