Insolvenz bei MPT Präzisionsteile in Mittweida: Steht das Traditionsunternehmen vor dem Aus?

Mittweida
Vom Branchenprimus in die Insolvenz: Einst ein „Hidden Champion“, kämpft die MPT Präzisionsteile GmbH heute ums Überleben. 87 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. War das absehbar?
Das Unternehmen MPT Präzisionsteile in Mittweida ist insolvent. 87 Arbeitsplätze sind bedroht. Der Insolvenzverwalter möchte diese durch einen Verkauf retten. Ob das gelingt, ist offen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.