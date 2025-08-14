Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Sitz der MPT Präzisionsteile GmbH in der Viersender Straße. Am Montag war bekannt geworden, dass das Unternehmen insolvent ist und derzeit verwaltet wird.
Der Sitz der MPT Präzisionsteile GmbH in der Viersender Straße. Am Montag war bekannt geworden, dass das Unternehmen insolvent ist und derzeit verwaltet wird. Bild: Manuel Niemann
Der Sitz der MPT Präzisionsteile GmbH in der Viersender Straße. Am Montag war bekannt geworden, dass das Unternehmen insolvent ist und derzeit verwaltet wird.
Der Sitz der MPT Präzisionsteile GmbH in der Viersender Straße. Am Montag war bekannt geworden, dass das Unternehmen insolvent ist und derzeit verwaltet wird. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Insolvenz bei MPT Präzisionsteile in Mittweida: Steht das Traditionsunternehmen vor dem Aus?
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vom Branchenprimus in die Insolvenz: Einst ein „Hidden Champion“, kämpft die MPT Präzisionsteile GmbH heute ums Überleben. 87 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. War das absehbar?

Das Unternehmen MPT Präzisionsteile in Mittweida ist insolvent. 87 Arbeitsplätze sind bedroht. Der Insolvenzverwalter möchte diese durch einen Verkauf retten. Ob das gelingt, ist offen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
11.08.2025
2 min.
Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida in Insolvenz: 87 Arbeitsplätze betroffen
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild).
Das Unternehmen MPT Präzisionsteile in Mittweida ist insolvent. Ein Verkauf soll die 87 Arbeitsplätze retten, sagt der Insolvenzverwalter, den das Gericht bestellt hat.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
28.07.2025
4 min.
Aus der „Schwane“ wird das „Schilling“ – das sorgt in Mittweida für Diskussionen
Die Gaststätte „Schwanenschlösschen“ in Mittweida wird umgebaut und soll künftig den Namen „Schilling“ tragen.
Das Gasthaus wird saniert und umgebaut – und es soll einen neuen Namen erhalten. Das steht der Tradition entgegen, meinen die einen. Andere finden: Auf den Namen kommt es doch nicht an.
Franziska Bernhardt-Muth
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
Mehr Artikel