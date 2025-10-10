Insolvenz: Traditionsbetrieb MPT Präzisionsteile Mittweida schließt nach 130 Jahren, 87 Mitarbeiter verlieren Arbeit

Mittweida
Das Aus für MPT Präzisionsteile: Der Mittweidaer Maschinenbauer ist insolvent. 87 Jobs gehen verloren, die Firma war lange ein wichtiger Arbeitgeber für Stadt und Region. Woran scheiterte sie?
Die Entscheidung ist gefallen: Wie jetzt bekannt wurde, hat das Amtsgericht Chemnitz am 29. September das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet. 87 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz – der traditionsreiche Produktionsstandort an der Viersener Straße schließt.
