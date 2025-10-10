Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Insolvenz: Traditionsbetrieb MPT Präzisionsteile Mittweida schließt nach 130 Jahren, 87 Mitarbeiter verlieren Arbeit

Das Amtsgericht Chemnitz hat am 29. September 2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet.
Das Amtsgericht Chemnitz hat am 29. September 2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet. Bild: Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa
Das Amtsgericht Chemnitz hat am 29. September 2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet.
Das Amtsgericht Chemnitz hat am 29. September 2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet. Bild: Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa
Mittweida
Insolvenz: Traditionsbetrieb MPT Präzisionsteile Mittweida schließt nach 130 Jahren, 87 Mitarbeiter verlieren Arbeit
Von Manuel Niemann
Das Aus für MPT Präzisionsteile: Der Mittweidaer Maschinenbauer ist insolvent. 87 Jobs gehen verloren, die Firma war lange ein wichtiger Arbeitgeber für Stadt und Region. Woran scheiterte sie?

Die Entscheidung ist gefallen: Wie jetzt bekannt wurde, hat das Amtsgericht Chemnitz am 29. September das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MPT Präzisionsteile GmbH Mittweida eröffnet. 87 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz – der traditionsreiche Produktionsstandort an der Viersener Straße schließt.
