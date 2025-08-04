Insolvenz von Unicontrol in Frankenberg: KI-Kamerasystem lässt hoffen

Der Softwaredienstleister ist bisher stark von der Automobilbranche abhängig gewesen. Im Sanierungsverfahren soll sich das ändern. Ist die Sorge vor einer Pleitewelle unter Mittelsachsens Zulieferern begründet?

Für das Frankenberger Softwarehaus Unicontrol Systemtechnik GmbH könnte das begonnene Sanierungsverfahren in der Insolvenz mit dem Erhalt des Unternehmens und der Ausgliederung eines erfolgversprechenden Standbeins enden. Das haben der Insolvenzverwalter, Christoph Alexander Jacobi, und Unicontrol-Geschäftsführer Norman Thieme auf Nachfragen...