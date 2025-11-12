Integrationskonzept: Mittelsachsen startet Bürgerbeteiligung

Mittweida
Mittelsachsen erarbeitet erstmals ein Integrationskonzept. Das Landratsamt lädt Bürger dazu ein, Vorschläge und Ideen zu teilen.
Der Landkreis Mittelsachsen hat sein erstes Integrationskonzept erarbeitet und lädt nun Bürger, Vereine sowie Unternehmen zur Mitwirkung ein. Wie das Landratsamt mitteilt, können Vorschläge und Ideen bis einschließlich 21. November 2025 über die Plattform „Welcome Mittelsachsen“ eingereicht werden.
