Der Landkreis Mittelsachsen erarbeitet derzeit sein erstes Integrationskonzept. Bild: Manuel Niemann
Der Landkreis Mittelsachsen erarbeitet derzeit sein erstes Integrationskonzept. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Integrationskonzept: Mittelsachsen startet Bürgerbeteiligung
Von Alisa Marcinkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittelsachsen erarbeitet erstmals ein Integrationskonzept. Das Landratsamt lädt Bürger dazu ein, Vorschläge und Ideen zu teilen.

Der Landkreis Mittelsachsen hat sein erstes Integrationskonzept erarbeitet und lädt nun Bürger, Vereine sowie Unternehmen zur Mitwirkung ein. Wie das Landratsamt mitteilt, können Vorschläge und Ideen bis einschließlich 21. November 2025 über die Plattform „Welcome Mittelsachsen“ eingereicht werden.
