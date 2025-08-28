An zwei Tagen ist mittelalterliches Treiben angesagt. Besucher aller Altersgruppen dürften auf ihre Kosten kommen.
Auf dem Treppenhauer in Sachsenburg ist am Wochenende der 23. Jahrmarkt in der Bergstadt Bleiberg angesetzt. Am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gibt es auf dem Gelände einiges zu erleben und zu erkunden. Die Macher vom Verein Bergstadt Bleiberg präsentieren altes Handwerk, Händler und Musikanten. Der Bergmeister wird sich für Führungen Zeit nehmen. Interessierte können in der Schmiede oder Seilerei vorbeischauen. Eine kleine Stärkung können Besucher am Lehmofen, Grill oder der Taverne gegen zeitgenössische Geldwerte erstehen. Dabei ist es ratsam, etwas mehr Kleingeld einzustecken, denn der Becherpfand schlug im Vorjahr an einem Getränkestand mit 5 Euro zu Buche. Was auch am adretten Becher gelegen haben wird. (kru)