Kaninchenfieber in Altmittweida: Neugierige strömen zur Ausstellung

In der Halle der Kfz-Werkstatt Stephan Stiegler herrschte jetzt reges Treiben. Denn zahlreiche flauschige Kaninchen waren zu bestaunen.

Im Herbst jagt eine Ausstellung die nächste: Nachdem Kaninchenzüchter ihre Tiere unter anderem bereits in Rochlitz präsentiert haben, war dieses Wochenende Altmittweida an der Reihe. Viele Neugierige kamen in die Halle der Kfz-Werkstatt Stephan Stiegler, um bei der Ausstellung des Rassekaninchenvereins S 335 Mittweida einen Blick auf die...