Karls stellt Pläne für neue Achterbahn in Döbeln vor

Mittweida
Das Erlebnis gibt es noch in keinem anderen Dorf. Doch noch müssen Achterbahnfans darauf warten. Näher sind die Attraktionen, mit denen Karls in den Herbst geht – im Zeichen von Kürbis und Grusel.
Rasante Fahrten durchs Erdbeerland sollen künftig in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln möglich sein. Karls plant eine neue Achterbahn und hat jetzt seine Pläne näher vorgestellt.
