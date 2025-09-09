Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Karlchen ist das Maskottchen von Karls.
Karlchen ist das Maskottchen von Karls. Bild: Lenny Marvin Turzer/Karls/Archiv
Mittweida
Karls stellt Pläne für neue Achterbahn in Döbeln vor
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Erlebnis gibt es noch in keinem anderen Dorf. Doch noch müssen Achterbahnfans darauf warten. Näher sind die Attraktionen, mit denen Karls in den Herbst geht – im Zeichen von Kürbis und Grusel.

Rasante Fahrten durchs Erdbeerland sollen künftig in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln möglich sein. Karls plant eine neue Achterbahn und hat jetzt seine Pläne näher vorgestellt.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
30.07.2025
1 min.
Langer Sommerabend in Döbeln: Neuer Karlchen-Song im Erlebnis-Dorf
Maskottchen Karlchen lädt am Samstag nicht nur ins Maislabyrinth ein, sondern performt auch den neuen Karlchen-Song.
Der Freizeitpark an der Autobahn 14 bleibt am kommenden Samstag länger als üblich geöffnet. Zur Mini-Disco ist eine Premiere angekündigt.
Jan Leißner
27.07.2025
2 min.
Karls Erlebnisdorf in Döbeln: So geht es in den Mais - und aus dem Labyrinth heraus
 7 Bilder
Die neue Attraktion bei Karls in Döbeln wird gut angenommen. Viele Familien waren im Maislabyrinth. Auch dort kommt man um die Erdbeere nicht herum.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel