Karls Erlebnis-Dorf Döbeln: Was entsteht hinter dem Bretterzaun?

Zwei Jahre nach seiner Eröffnung ist im Freizeitpark an der A 14 die bisher größte Einzelinvestition angekündigt. Vor Besucherblicken verborgen wird der Neubau vorbereitet. Auch bei den Ticketpreisen tut sich was.

Am 23. März jährt sich die Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln zum zweiten Mal. Das ist auch ein Anlass für eine Zwischenbilanz, mit der Karls-Inhaber Robert Dahl schon jetzt mehr als zufrieden ist: Rund 1,3 Millionen Gäste haben Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln im vorigen Jahr besucht, im Schnitt sind das 3500 Gäste pro Tag. Rund 50... Am 23. März jährt sich die Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln zum zweiten Mal. Das ist auch ein Anlass für eine Zwischenbilanz, mit der Karls-Inhaber Robert Dahl schon jetzt mehr als zufrieden ist: Rund 1,3 Millionen Gäste haben Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln im vorigen Jahr besucht, im Schnitt sind das 3500 Gäste pro Tag. Rund 50...