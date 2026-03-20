Karls Erlebnis-Dorf Döbeln: Was entsteht hinter dem Bretterzaun?

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Die Baustelle wird mit einem Bretterzaun verdeckt.
Die Baustelle wird mit einem Bretterzaun verdeckt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Auf dem Freizeitpark-Areal an der A 14 wird der Bauplatz für die neue Achterbahn vorbereitet.
Auf dem Freizeitpark-Areal an der A 14 wird der Bauplatz für die neue Achterbahn vorbereitet. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
So soll es in der neuen Achterbahn von Karls in Döbeln künftig aussehen. Die Wagen sind bereits vorproduziert.
So soll es in der neuen Achterbahn von Karls in Döbeln künftig aussehen. Die Wagen sind bereits vorproduziert. Foto: Karls
Familie Süß aus Schönheide bei Aue hat sich eine Tageskarte für die Erlebnisse im Erlebnis-Dorf gekauft.
Familie Süß aus Schönheide bei Aue hat sich eine Tageskarte für die Erlebnisse im Erlebnis-Dorf gekauft. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Künstler David Diatta baut Strohfiguren zur Dekoration auf.
Künstler David Diatta baut Strohfiguren zur Dekoration auf. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Schon jetzt werden die Besucherinnen und Besucher auf die neue Achterbahn eingestimmt.
Schon jetzt werden die Besucherinnen und Besucher auf die neue Achterbahn eingestimmt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Baustelle wird mit einem Bretterzaun verdeckt.
Die Baustelle wird mit einem Bretterzaun verdeckt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Auf dem Freizeitpark-Areal an der A 14 wird der Bauplatz für die neue Achterbahn vorbereitet.
Auf dem Freizeitpark-Areal an der A 14 wird der Bauplatz für die neue Achterbahn vorbereitet. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
So soll es in der neuen Achterbahn von Karls in Döbeln künftig aussehen. Die Wagen sind bereits vorproduziert.
So soll es in der neuen Achterbahn von Karls in Döbeln künftig aussehen. Die Wagen sind bereits vorproduziert. Foto: Karls
Familie Süß aus Schönheide bei Aue hat sich eine Tageskarte für die Erlebnisse im Erlebnis-Dorf gekauft.
Familie Süß aus Schönheide bei Aue hat sich eine Tageskarte für die Erlebnisse im Erlebnis-Dorf gekauft. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Künstler David Diatta baut Strohfiguren zur Dekoration auf.
Künstler David Diatta baut Strohfiguren zur Dekoration auf. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Schon jetzt werden die Besucherinnen und Besucher auf die neue Achterbahn eingestimmt.
Schon jetzt werden die Besucherinnen und Besucher auf die neue Achterbahn eingestimmt. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Rochlitz
Karls Erlebnis-Dorf Döbeln: Was entsteht hinter dem Bretterzaun?
Redakteur
Von Jan Leißner
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Zwei Jahre nach seiner Eröffnung ist im Freizeitpark an der A 14 die bisher größte Einzelinvestition angekündigt. Vor Besucherblicken verborgen wird der Neubau vorbereitet. Auch bei den Ticketpreisen tut sich was.

Am 23. März jährt sich die Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln zum zweiten Mal. Das ist auch ein Anlass für eine Zwischenbilanz, mit der Karls-Inhaber Robert Dahl schon jetzt mehr als zufrieden ist: Rund 1,3 Millionen Gäste haben Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln im vorigen Jahr besucht, im Schnitt sind das 3500 Gäste pro Tag. Rund 50...
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