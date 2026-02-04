MENÜ
So soll die neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln aussehen. Im Bahnhof werden Gäste von Elisabeth (Betty) empfangen.
So soll die neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln aussehen. Im Bahnhof werden Gäste von Elisabeth (Betty) empfangen.
So soll die neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln aussehen. Im Bahnhof werden Gäste von Elisabeth (Betty) empfangen.
So soll die neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln aussehen. Im Bahnhof werden Gäste von Elisabeth (Betty) empfangen.
Rochlitz
Achterbahn für Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: Wo KI ein altes Foto zum Leben erweckt
Von Jan Leißner
Den Freizeitpark an der A 14 in Döbeln haben 2025 etwa 1,3 Millionen Gäste besucht. Nach Eröffnung der Achterbahn dürften es dieses Jahr noch mehr werden. Investiert wird auch an der Eislaufbahn.

Rund 1,3 Millionen Gäste haben im vorigen Jahr das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln besucht. Dass dieser Wert in diesem Jahr übertroffen werden dürfte, hat mit der bisher größten Einzelinvestition von fünf Millionen Euro am Standort zu tun. Denn bis Beginn der Sommerferien soll die neue Achterbahn von Karls in Döbeln stehen.
Mehr Artikel