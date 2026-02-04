Achterbahn für Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: Wo KI ein altes Foto zum Leben erweckt

Den Freizeitpark an der A 14 in Döbeln haben 2025 etwa 1,3 Millionen Gäste besucht. Nach Eröffnung der Achterbahn dürften es dieses Jahr noch mehr werden. Investiert wird auch an der Eislaufbahn.

Rund 1,3 Millionen Gäste haben im vorigen Jahr das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln besucht. Dass dieser Wert in diesem Jahr übertroffen werden dürfte, hat mit der bisher größten Einzelinvestition von fünf Millionen Euro am Standort zu tun. Denn bis Beginn der Sommerferien soll die neue Achterbahn von Karls in Döbeln stehen.