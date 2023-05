Keine Integration der Migranten in Kriebethal? Bürgermeisterin weist Vorwürfe zurück

Mehr Bürgernähe hatte Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) am Montag in einer Talkrunde im MDR-Fernsehen gefordert. Es gebe zu wenige Anreize für Zuwanderer, sich zu integrieren. Man müsse mehr an die eigenen Bürger denken. In einigen Internetforen ist sie dafür gelobt, aber auch kritisiert worden. Susanne Pfeiffer-Sachse aus...