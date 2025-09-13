Kinder gestalten ihr Umfeld grün: Dafür gibt es Fördergeld im Klosterbezirk Altzella

Projekte zu Garten und Natur werden im nächsten Jahr von 24 Einrichtungen umgesetzt - vom Weidentipi bis zum Hochbeet.

24 Kindereinrichtungen haben sich an einem Ideenwettbewerb der Leader-Region „Klosterbezirk Altzella" beteiligt und erhalten insgesamt 40.000 Euro Fördergeld für Projekte, um ihr Umfeld grün zu gestalten. Das teilte Gina Gottwald, Assistentin im Regionalmanagement des Fördergebiets, mit. Es umfasst den Raum zwischen Hainichen, Döbeln und...