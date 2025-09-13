Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erzieherin Anne Zerche und Kinder im künftigen Nutzgarten der DRK-Kita „Storchennest“.
Erzieherin Anne Zerche und Kinder im künftigen Nutzgarten der DRK-Kita „Storchennest“. Bild: F. Bernhardt-Muth
Kinder gestalten ihr Umfeld grün: Dafür gibt es Fördergeld im Klosterbezirk Altzella
Von Franziska Bernhardt-Muth
Projekte zu Garten und Natur werden im nächsten Jahr von 24 Einrichtungen umgesetzt - vom Weidentipi bis zum Hochbeet.

24 Kindereinrichtungen haben sich an einem Ideenwettbewerb der Leader-Region „Klosterbezirk Altzella“ beteiligt und erhalten insgesamt 40.000 Euro Fördergeld für Projekte, um ihr Umfeld grün zu gestalten. Das teilte Gina Gottwald, Assistentin im Regionalmanagement des Fördergebiets, mit. Es umfasst den Raum zwischen Hainichen, Döbeln und...
