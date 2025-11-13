Kinder im Heim in Frankenberg: Weihnachtswünsche können erfüllt werden

Mittweida
Die Volksbank Mittweida startet ihre Weihnachtsaktion. Wünsche des Heimverbundes „Sonneneck/Immenhof“ in Frankenberg werden erfüllt.
Kindern des Heimverbundes „Sonneneck/Immenhof“ in Frankenberg können Weihnachtswünsche erfüllt werden. Die Volksbank Mittweida startet am 17. November wieder ihre Weihnachtsaktion „Leuchtende Kinderaugen“, informiert Sabrina Vogel vom Vertriebsmanagement. Ab Montag hängen in den Geschäftsstellen in Mittweida, Frankenberg, Hainichen,...
