Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kindern im Heim in Frankenberg werden Weihnachtswünsche erfüllt (Symbolbild).
Kindern im Heim in Frankenberg werden Weihnachtswünsche erfüllt (Symbolbild). Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Kindern im Heim in Frankenberg werden Weihnachtswünsche erfüllt (Symbolbild).
Kindern im Heim in Frankenberg werden Weihnachtswünsche erfüllt (Symbolbild). Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Mittweida
Kinder im Heim in Frankenberg: Weihnachtswünsche können erfüllt werden
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Volksbank Mittweida startet ihre Weihnachtsaktion. Wünsche des Heimverbundes „Sonneneck/Immenhof“ in Frankenberg werden erfüllt.

Kindern des Heimverbundes „Sonneneck/Immenhof“ in Frankenberg können Weihnachtswünsche erfüllt werden. Die Volksbank Mittweida startet am 17. November wieder ihre Weihnachtsaktion „Leuchtende Kinderaugen“, informiert Sabrina Vogel vom Vertriebsmanagement. Ab Montag hängen in den Geschäftsstellen in Mittweida, Frankenberg, Hainichen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
03.11.2025
4 min.
Neue Rettungswache Frankenberg: Landkreis investiert in Sicherheit der Bürger
Daumen hoch für die neue Rettungswache in Frankenberg.
Von hier fahren Rettungsfahrzeuge nach Frankenberg und in umliegende Orte: Der Landkreis hat für 2,5 Millionen Euro eine neue Rettungswache gebaut. Doch was hat der Neubau mit einem Museum zu tun?
Ingolf Rosendahl
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
11.11.2025
2 min.
Frankenberg und Hainichen: Die Narren sind wieder los
Oliver Gerstner (2.v.r.) hatte keine Chance: Die Narren übernahmen den Schlüssel.
In den Rathäusern von Frankenberg und Hainichen mussten die Chefs wieder ihre Schlüssel abgeben. Am 11.11. startete erneut die närrische Zeit.
Ingolf Rosendahl, Franziska Bernhardt-Muth
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel