Kita-Gebühren und Kulturjahr 2026 im Fokus: Was kann sich Kriebstein leisten?

Mittweida
Der Kriebsteiner Gemeinderat startet mit Führung in das zweite Halbjahr. Im Centro Arte Monte Onore in Ehrenberg geht es auch um dessen Finanzierung.
Der Kriebsteiner Gemeinderat trifft sich am Montag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Die beginnt um 18 Uhr ungewöhnlich mit einer öffentlichen Führung durch das Centro Arte Monte Onore, Lochmühlenstraße 8 im Ortsteil Ehrenberg. In der sich anschließenden Sitzung ab 19 Uhr im Forum der Künste geht es vor Ort dann auch um...
