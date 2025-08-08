Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pier Giorgio Furlan leitet das Kulturzentrum Rittergut Ehrenberg.
Pier Giorgio Furlan leitet das Kulturzentrum Rittergut Ehrenberg. Bild: Archiv/ Falk Bernhardt
Mittweida
Kita-Gebühren und Kulturjahr 2026 im Fokus: Was kann sich Kriebstein leisten?
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kriebsteiner Gemeinderat startet mit Führung in das zweite Halbjahr. Im Centro Arte Monte Onore in Ehrenberg geht es auch um dessen Finanzierung.

Der Kriebsteiner Gemeinderat trifft sich am Montag zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Die beginnt um 18 Uhr ungewöhnlich mit einer öffentlichen Führung durch das Centro Arte Monte Onore, Lochmühlenstraße 8 im Ortsteil Ehrenberg. In der sich anschließenden Sitzung ab 19 Uhr im Forum der Künste geht es vor Ort dann auch um...
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
22.07.2025
1 min.
Ehrenberg: Schau im Rittergut zeigt Werke des italienischen Malers Loreto Martina
Werke des italienischen Malers Loreto Martina sind in Ehrenberg zu sehen.
Die Ausstellung öffnet am Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr in der Galerie Girasole.
Freie Presse
30.06.2025
4 min.
Im Rittergut Ehrenberg hängt der Himmel voller Geigen
Mit Liebesliedern aus aller Welt verzauberte die Gruppe Giovinetti das Publikum im Waldgarten des Ritterguts Ehrenberg.
Mit einem feinen Konzert begeisterte die Gruppe Giovinetti ihr Publikum im Waldgarten des Ritterguts Ehrenberg. Dort verfolgt Pier Giorgio Furlan schon die nächsten inklusiven Theaterprojekte.
Matthias Zwarg
15:00 Uhr
3 min.
Freibergs Footballer erneut kalt erwischt: 0 Punkte und ein verletzter Spieler
Weiterer Rückschlag für die Phantoms: Johannes Nuglisch musste beim 0:35 in Treuen verletzt vom Feld.
Die Freiberg Phantoms haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Vogtland Rebels klar verloren. Dabei werden die Abstände immer größer. Nun folgt am 24. August das Schicksalsspiel.
Christian Kluge
Mehr Artikel