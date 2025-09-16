Klangkunst: International bekannter Gitarrist Falk Zenker wieder in Hainichen zu Gast

Der Musiker, Komponist und Klangkünstler spielt in dieser Woche im Gellert-Museum.

Freunde der Gitarrenmusik erwartet am 17. September ab 19 Uhr im Gellert-Museum in Hainichen ein besonderer Abend. Zu Gast ist Gitarrist Falk Zenker, 1967 in Mittweida geboren, mit seinem Soloprogramm. Da das Wetter ein Terrassenkonzert nicht zulässt, spielt er im Parkschlösschen. Der Musiker, Komponist und Klangkünstler ist international und...