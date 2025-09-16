Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Gitarrist Falk Zenker gastiert im Gellert-Museum in Hainichen.
Der Gitarrist Falk Zenker gastiert im Gellert-Museum in Hainichen.
Mittweida
Klangkunst: International bekannter Gitarrist Falk Zenker wieder in Hainichen zu Gast
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Der Musiker, Komponist und Klangkünstler spielt in dieser Woche im Gellert-Museum.

Freunde der Gitarrenmusik erwartet am 17. September ab 19 Uhr im Gellert-Museum in Hainichen ein besonderer Abend. Zu Gast ist Gitarrist Falk Zenker, 1967 in Mittweida geboren, mit seinem Soloprogramm. Da das Wetter ein Terrassenkonzert nicht zulässt, spielt er im Parkschlösschen. Der Musiker, Komponist und Klangkünstler ist international und...
