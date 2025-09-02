Klassenzimmer, Schulclub und Praxispartner: Oberschule in Hainichen lädt zum Besuch ein

Die Schule organisiert am 3. September einen Tag der offenen Tür.

Dritt- und Viertklässler und ihre Eltern, aber auch ehemalige Schülerinnen und Schüler und alle weiteren Neugierigen sind am 3. September in die Friedrich-Gottlob-Keller-Oberschule am Lutherplatz 6 in Hainichen eingeladen. Die Schule mit derzeit knapp 430 Schülern organisiert einen Tag der offenen Tür. Geöffnet ist 15 bis 18 Uhr. Die...