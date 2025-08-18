Klassiker ab Baujahr 1927: Die schönsten Fotos der Sachsen Classic in Mittelsachsen

An drei Tagen tourten die Fahrer der Sachsen Classic durch die Region. Dabei war alles, was das Oldtimer-Herz höher schlagen lässt, darunter ein 386-PS-starker Phaeton.

Oldtimer-Fans sind am Wochenende voll auf ihre Kosten gekommen: Denn die Fahrer der dreitägigen Sachsen Classic, die auf rund 600 Kilometern durch Brandenburg und Sachsen führt, machten am Samstag auch einen Abstecher nach Mittelsachsen. Neben Augustusburg, Freiberg und Mittweida war unter anderem auch Frankenberg Station. Bewunderte Blicke...