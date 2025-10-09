Kleintransporter überschlägt sich auf der Autobahn bei Striegistal

Mittweida
Vermutlich wegen eines technischen Defektes baute ein Fahrer mit seinem Kleintransporter einen Unfall.
Ungefähr drei Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf ist am Mittwochabend ein Iveco-Kleintransporter auf der Autobahn 4 vermutlich wegen eines technischen Defektes vom rechten in den linken Fahrstreifen der Autobahn geraten. Als der49-jährige Fahrer gegenlenkte, kam sein Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich...
