Kletterwald-Betreiber sagt komplette Saison ab: Hat Kriebstein künftig noch eine Chance?

Der Kletterwald an der Talsperre Kriebstein bleibt auch in diesem Jahr geschlossen. Eine Förderzusage liegt vor, doch Betreiber Alexander Persigehl gibt finanzielle Hürden als Grund an.

Der Kletterwald an der Talsperre Kriebstein wird auch in diesem Jahr nicht für Besucher öffnen. Dies erklärte Betreiber Alexander Persigehl auf Anfrage von „Freie Presse“. Bislang hatten er und der Zweckverband Kriebsteintalsperre noch auf einen Saisonstart zu Beginn der Sommerferien gehofft. „In diesem Jahr wird es definitiv nichts... Der Kletterwald an der Talsperre Kriebstein wird auch in diesem Jahr nicht für Besucher öffnen. Dies erklärte Betreiber Alexander Persigehl auf Anfrage von „Freie Presse“. Bislang hatten er und der Zweckverband Kriebsteintalsperre noch auf einen Saisonstart zu Beginn der Sommerferien gehofft. „In diesem Jahr wird es definitiv nichts...