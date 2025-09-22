Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Manuel Niemann
Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Klinik löst Engpass: Neuer Parkplatz am Krankenhaus Mittweida eröffnet
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Entlastung für Klinikbesucher: Ein neuer Parkplatz am Krankenhaus bietet 30 Stellplätze und Sonderflächen - wann darf man dort kostenlos parken?

Parken direkt am Krankenhaus Mittweida: Das war wegen Bauarbeiten im und um das Areal zuletzt schlecht möglich. Der Fußweg oder das Zeitlimit auf den kostenlosen Parkplätzen in der Gabelsberger- und Hainichener Straße ist aber besonders für Gehbehinderte ein Problem. Nun gibt es Abhilfe: Am Montag gab Geschäftsführer Florian Claus den neuen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
12.09.2025
3 min.
125 Jahre Fichteschule Mittweida: Die Bilder zum Schulfest
 16 Bilder
Die Johann-Gottlieb-Fichte-Schule in Mittweida feiert 125 Jahre. Absolventen kehrten nun zurück, der Blick in die Sterne rückt näher.
Falk Bernhardt
10.08.2025
2 min.
Mit Heli, Oldtimern und Live-Musik: Inselteichfest lockt über 1000 Besucher nach Ringethal
Ein lebhaftes Wochenende in Ringethal: Das Inselteichfest zieht wieder viele Besucher an, beeindruckt mit Oldtimern und Hubschrauberflügen.
Manuel Niemann
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel