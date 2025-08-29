Körperverletzung, Drogenhandel, Beleidigung: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Körperverletzung: Ein vielfach vorbestrafter 49-jähriger Mann aus Burgstädt soll im März 2023 auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Taura Schäden angerichtet haben, indem er unter anderem von einem Auto die Kennzeichen abbrach. Im April 2023 soll er in Burgstädt den Hitlergruß gezeigt haben; die Scheibe des Rewe-Marktes eingeschlagen...
