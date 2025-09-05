Körperverletzung, Geldwäsche, Betrug: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Fahrlässige Körperverletzung: Ein 20-Jähriger aus Rochlitz soll im Februar 2024 mit einem Lkw auf der Autobahn A 72 in Richtung Hof gefahren sein. Unaufmerksam kam er auf den Standstreifen und kollidierte mit einem Auto der Baustelleneinrichtung. Dadurch wurde ein Mitarbeiter, der gerade mit der Beschilderung beschäftigt war, verletzt. Dieser...
