Schilder vor der Grundschule in Hainichen.
Schilder vor der Grundschule in Hainichen. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Meinung
Mittweida
Kommentar zum Verkehrschaos vor Grundschule Hainichen: Bitte seid Vorbild!
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Im Verkehr vor der Grundschule in Hainichen geht es früh hektisch zu. Für weniger Stress können viele einen Beitrag leisten - vielleicht ist ein Zebrastreifen gar nicht nötig.

Eltern von Grundschülern können vom morgendlichen Stress ein Lied singen. Man hilft den Kindern, sich für die Schule fertigzumachen. Dabei fallen diesen so viele spannende Dinge ein, die sich jetzt auch noch erledigen lassen. Die Zeit bis zum Unterrichtsstart wird knapp. Jetzt aber schnell!
