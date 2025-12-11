Kommentar zur Kita-Landschaft in Frankenberg: Es kommen harte Zeiten

Mittweida
Die Eltern, deren Kinder das „Windrädchen“ besuchen, freuen sich: Der Stadtrat hat ihren Wunsch nach dem Erhalt der Kita erfüllt. Die Petition hatte Erfolg. Doch die Freude wird nicht lange anhalten.
Derzeit sind die Krippen in Frankenberg zu 56 Prozent ausgelastet. 2026 wird die Auslastung auf 36 Prozent sinken. Bei einem Vermieter, in dessen Haus nur jede dritte Wohnung belegt ist, gingen die Alarmlampen an.
