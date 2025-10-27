Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch Co-Chefin Marika Tändler-Walenta vertritt Mittelsachsen zum Bundesparteitag.
Auch Co-Chefin Marika Tändler-Walenta vertritt Mittelsachsen zum Bundesparteitag. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Auch Co-Chefin Marika Tändler-Walenta vertritt Mittelsachsen zum Bundesparteitag.
Auch Co-Chefin Marika Tändler-Walenta vertritt Mittelsachsen zum Bundesparteitag. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Mittweida
Kreisparteitag der Linken bei Hainichen: Posten neu besetzt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus dem Treffen gehen die Mitglieder gestärkt hervor. Erstmals gibt es nun eine Jugendpolitische Sprecherin.

Rund 80 Teilnehmende, darunter viele Neumitglieder, hat der Kreisparteitag der Linken Mittelsachsen im Johanneshof in Bockendorf gezählt. Das teilte Kreisvorsitzende Cindy Reimer mit. Neben politischen Berichten wurden Posten neu besetzt. Torsten Bachmann wurde zum neuen Schatzmeister gewählt. Mit Josephine Finster gibt es nun erstmals eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.06.2025
4 min.
Mittelsachsens Linke-Chefin will an die Landesspitze - und was will sie für Mittelsachsen?
Marika Tändler-Walenta, Linken-Co-Chefin in Mittelsachsen, will Parteivorsitzende Sachsens werden.
Marika Tändler-Walenta will es noch einmal wissen. Die Wahl-Leipzigerin kandidiert für die sächsische Parteispitze. Was hat die Politikerin vor?
Grit Baldauf
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
24.10.2025
1 min.
Linke Mittelsachsen wollen im Johanneshof ein Zeichen setzen
Kreisvorsitzende Cindy Reimer erwartet rund 80 Mitglieder zum Kreisparteitag der Linken in Bockendorf.
Mit der Wahl des Veranstaltungsortes für den Kreisparteitag soll die Bedeutung kultureller Räume hervorgehoben werden. Erwartet wird die Landtagsfraktionschefin Susanne Schaper.
Jan Leißner
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
Mehr Artikel