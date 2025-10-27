Kreisparteitag der Linken bei Hainichen: Posten neu besetzt

Aus dem Treffen gehen die Mitglieder gestärkt hervor. Erstmals gibt es nun eine Jugendpolitische Sprecherin.

Rund 80 Teilnehmende, darunter viele Neumitglieder, hat der Kreisparteitag der Linken Mittelsachsen im Johanneshof in Bockendorf gezählt. Das teilte Kreisvorsitzende Cindy Reimer mit. Neben politischen Berichten wurden Posten neu besetzt. Torsten Bachmann wurde zum neuen Schatzmeister gewählt. Mit Josephine Finster gibt es nun erstmals eine...