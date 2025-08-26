Kriebstein: Elternbeiträge steigen nicht - vorerst keine Mehrbelastung für Familien

Eltern können aufatmen: Kita-, Krippen- und Hortbeiträge steigen vorerst nicht. Doch die Gemeinde warnt schon vor finanziell harten Zeiten.

Die Eltern in Kriebstein müssen ab dem 1. September keine höheren Beiträge für Krippe, Kita und Hort zahlen. Zwar wären laut Satzung für die Erhebung steigende Beträge möglich gewesen, so hätte ein Krippenplatz dann über 300 Euro gekostet, die Verwaltung schlug aber vor, die Gebühren nicht zu erhöhen.