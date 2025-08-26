Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kriebstein erhöht die Elternbeiträge für die Kindereinrichtungen nicht.
Kriebstein erhöht die Elternbeiträge für die Kindereinrichtungen nicht.
Mittweida
Kriebstein: Elternbeiträge steigen nicht - vorerst keine Mehrbelastung für Familien
Redakteur
Von Manuel Niemann
Eltern können aufatmen: Kita-, Krippen- und Hortbeiträge steigen vorerst nicht. Doch die Gemeinde warnt schon vor finanziell harten Zeiten.

Die Eltern in Kriebstein müssen ab dem 1. September keine höheren Beiträge für Krippe, Kita und Hort zahlen. Zwar wären laut Satzung für die Erhebung steigende Beträge möglich gewesen, so hätte ein Krippenplatz dann über 300 Euro gekostet, die Verwaltung schlug aber vor, die Gebühren nicht zu erhöhen.
