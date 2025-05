Kriebstein: Linienbus fährt auf Kleintransporter

Eine 21-jährige Businsassin ist dabei leicht verletzt worden.

Kriebstein.

Eine Businsassin ist bei einem Unfall im Kriebsteiner Ortsteil Grünlichtenberg verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteile, befuhren am Montagmittag der 23-jährige Fahrer eines Linienbusses und der 38-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters die Mittlere Dorfstraße aus Richtung Ehrenberg in Richtung Reichenbach. Als der VW-Fahrer kurz vor der Einmündung Untere Dorfstraße sein Fahrzeug verkehrsbedingt bremste, fuhr der nachfolgende Linienbus auf den Kleintransporter auf. Eine 21-jährige Businsassin erlitt bei dem Auffahrunfall laut Polizei leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden ist hoch. Die Polizei bezifferte ihn insgesamt auf etwa 40.000 Euro. (fp)