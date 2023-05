Kriebstein organisiert Logopädin für Kita mit tierischer Unterstützung

Etwa fünf bis acht Prozent aller Kinder leiden unter einer Entwicklungsstörung der Sprache. Das geht aus einer vom Bundesministerium für Gesundheit an das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) in Auftrag gegebenen Studie hervor. Solche Defizite zeigen sich meist schon in den ersten Lebensjahren und können im...