Kriebstein: „Peter Pan“ kommt am Pfingstwochenende auf die Seebühne

Zwei Vorstellungen des Familienstückes sind zu erleben: Am Samstag und Sonntag, jeweils 17 Uhr

Kriebstein.

Bevor „Peter Pan“ die Seebühne Kriebstein für einige Wochen „Gräfin Mariza“ überlässt, stehen am Pfingstwochenende noch zwei Familienvorstellungen auf dem Spielplan des Mittelsächsischen Theaters. Am Samstag, 7. Juni, und am Sonntag, 8. Juni, jeweils um 17 Uhr, verwandelt sich die Seebühne in „Nimmerland“. Neben den Profis des Theaterensembles – auf dem Foto die Piraten um Captain Hook - stehen Mitglieder des Theaterjugendclubs und des Theaterkidsclubs als „Verlorene Kinder“ auf der Bühne. Vom 16. Juli bis zum 16. August kehrt das musikalische Schauspiel von Stephan Bestier dann für zwölf weitere Vorstellungen auf die Seebühne zurück. Tickets gibt es in den „Freie Presse“-Shops und an der Theaterkasse. (fp)