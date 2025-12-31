MENÜ
Der Winterdienst am Silvestertag auf der A 4 bei Frankenberg. Bild: Erik Frank Hoffmann
Der Winterdienst am Silvestertag auf der A 4 bei Frankenberg. Bild: Erik Frank Hoffmann
Der Winterdienst am Silvestertag auf der A 4 bei Frankenberg.
Der Winterdienst am Silvestertag auf der A 4 bei Frankenberg. Bild: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Kritik am Winterdienst in Hainichen – Angst vor Eisregen zu Silvester
Von Falk Bernhardt
Schneefall am letzten Tag des Jahres, der später in Regen übergehen soll. In Hainichen hat OB Greysinger nun auf Beschwerden zum Räumdienst reagiert.

Starker Flockenwirbel am Silvestertag auch rund um Frankenberg, dazu noch heftiger Wind. Es gibt Sichtbehinderungen und Glätte. Auf den Autobahnen rollt der Verkehr langsamer. Die Räumdienste sind im Einsatz, auch in Hainichen. Hier hatte es am Dienstag in den sozialen Medien einige Beschwerden über den Winterdienst gegeben. Oberbürgermeister...
