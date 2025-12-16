KZ-Gedenkstätte Sachsenburg: Erste Etappe fast geschafft

Mittweida
Die Zeit drängt: Das Geld für den ersten Abschnitt des Gedenkortes muss bis zum Jahresende verbaut und abgerechnet sein. Was genau wird gebaut?
Große Kräne sind nahe der Zschopau in Sachsenburg vorgefahren. Sie heben die Stahlstreben an, die auf dem Sockel der abgerissenen Kommandantenvilla zusammengesetzt werden. Ist die Konstruktion komplett, dann ahmt sie die Umrisse des Hauses nach, in dem Nazigrößen einst ihre Netzwerke knüpften. Mit dem Entwurf „Nie wieder“ von Professor...
