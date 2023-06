Landrat Neubauer: Mittelsachsen wird derzeit zum Sammelbecken von Extremisten

Seit acht Monaten ist der parteilose Dirk Neubauer Landrat in Mittelsachsen. In rund sieben Jahren will er den Landkreis fit für die Zukunft machen. Agenda 2030 heißt das Programm mit vier Schwerpunkten: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Mobilität und Ermöglichung. Den Weg dahin hat er am Mittwochabend in Frankenberg bei einer weiteren...