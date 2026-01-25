Lebensgefährlicher Spaß: Motorradfahrer jagen über gefrorene Talsperre Kriebstein

Ein waghalsiges Manöver sorgt für Aufsehen im Internet: Zwei Motorradfahrer driften über die gefrorene Talsperre in Lauenhain, riskieren dabei ihr Leben – und das anderer.

Ein irrer, aber auch leichtsinniger Spaß: Seit Samstagabend kursieren Videobilder im Netz, die zwei motorisierte Zweiräder zeigen, die bei Schnee und Eis über die zugefrorene Talsperre Kriebstein jagen. Viel mehr ist nicht zu erkennen. Die Fahrer ziehen mit aufheulenden Motoren Kreise und Schleifen, obwohl das dort verboten ist.