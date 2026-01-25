MENÜ
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Davis Lehmann (r.), Vorsitzende des Marineclubs Lauenhain, und Tom Möbius mit dem freigelegten Eis am Steg des Vereins.
Davis Lehmann (r.), Vorsitzende des Marineclubs Lauenhain, und Tom Möbius mit dem freigelegten Eis am Steg des Vereins.
Warnschilder verbieten das Betreten der Eisfläche rund um den Campingplatz in Lauenhain, was auch am Sonntag nicht nur von Schlittschuhläufern ignoriert wurde. Nicht Motorräder und Quads wie am Vortag, sondern Gokarts flitzten über das Eis.
Warnschilder verbieten das Betreten der Eisfläche rund um den Campingplatz in Lauenhain, was auch am Sonntag nicht nur von Schlittschuhläufern ignoriert wurde. Nicht Motorräder und Quads wie am Vortag, sondern Gokarts flitzten über das Eis.
Mittweida
Lebensgefährlicher Spaß: Motorradfahrer jagen über gefrorene Talsperre Kriebstein
Redakteur
Von Manuel Niemann
Ein waghalsiges Manöver sorgt für Aufsehen im Internet: Zwei Motorradfahrer driften über die gefrorene Talsperre in Lauenhain, riskieren dabei ihr Leben – und das anderer.

Ein irrer, aber auch leichtsinniger Spaß: Seit Samstagabend kursieren Videobilder im Netz, die zwei motorisierte Zweiräder zeigen, die bei Schnee und Eis über die zugefrorene Talsperre Kriebstein jagen. Viel mehr ist nicht zu erkennen. Die Fahrer ziehen mit aufheulenden Motoren Kreise und Schleifen, obwohl das dort verboten ist.
