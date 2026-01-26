MENÜ
Am Steg des Marineclubs in Lauenhain war die Eisdecke am Sonntag 24 Zentimeter dick.
Am Steg des Marineclubs in Lauenhain war die Eisdecke am Sonntag 24 Zentimeter dick.
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Warnschilder verbieten das Betreten der Eisfläche rund um den Campingplatz in Lauenhain, aber auch am Hafen in Kriebstein.
Warnschilder verbieten das Betreten der Eisfläche rund um den Campingplatz in Lauenhain, aber auch am Hafen in Kriebstein.
Am Sonntagnachmittag waren etliche Schlittschuhläufer trotz Verbotsschildern auf dem Eis unterwegs.
Am Sonntagnachmittag waren etliche Schlittschuhläufer trotz Verbotsschildern auf dem Eis unterwegs.
Mittweida
Motorräder auf dem Stausee: So gefährlich ist das Eis an der Kriebsteintalsperre
Redakteur
Von Manuel Niemann
Lebensgefahr, Bußgeld, Ärger mit der Versicherung: Ein Ausflug aufs Eis kann teuer und lebensbedrohlich werden. Warum Zweckverband, Stadt und ein Anwalt jetzt eindringlich warnen.

Motorräder, Quads und Gokarts auf dem Eis der Kriebsteintalsperre haben am Wochenende für Kopfschütteln gesorgt. Jetzt mahnen Zweckverband, die Stadt Mittweida und ein Fachanwalt eindringlich zur Vernunft.
