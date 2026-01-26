Motorräder auf dem Stausee: So gefährlich ist das Eis an der Kriebsteintalsperre

Mittweida
Lebensgefahr, Bußgeld, Ärger mit der Versicherung: Ein Ausflug aufs Eis kann teuer und lebensbedrohlich werden. Warum Zweckverband, Stadt und ein Anwalt jetzt eindringlich warnen.
Motorräder, Quads und Gokarts auf dem Eis der Kriebsteintalsperre haben am Wochenende für Kopfschütteln gesorgt. Jetzt mahnen Zweckverband, die Stadt Mittweida und ein Fachanwalt eindringlich zur Vernunft.
