Inzwischen geht es Fortuna deutlich besser, auch wenn sie noch weitere Pflege braucht.
Inzwischen geht es Fortuna deutlich besser, auch wenn sie noch weitere Pflege braucht.
Mittweida
Leerer Pool wird fast zur Todesfalle: Wie Kätzchen Fortuna in Leisnig überlebte
Redakteur
Von Manuel Niemann
Fortuna hatte Glück im Unglück: Nachdem der kleinen Katze ein leerer Pool fast zum Verhängnis wurde, wird sie jetzt in Mittelsachsen wieder liebevoll aufgepäppelt.

Abgemagert, dehydriert, mit ganz zerzaustem Fell: Die kleine Katze bot einen kläglichen Anblick, als Anwohner aus der Region Oschatz sie fanden. „Nahezu verhungert und verdurstet wurde sie in einem leeren Pool auf einem derzeit nicht bewohnten Grundstück gefunden“, beschreibt Simone Landgraf vom Leisniger Tierheim.
