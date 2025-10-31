Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Leinen los für Geister auf der Talsperre Kriebstein
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit den Halloweenfahrten der Fahrgastschiffe am Feiertag wäre eigentlich die Saison beendet. Doch am Wochenende können Ausflügler noch an Bord kommen.

Mehrere Hundert Gäste sind am Freitag mit den Fahrgastschiffen auf der Talsperre Kriebstein auf Halloweenfahrt gegangen. Dazu sind nicht nur die Boote dekoriert worden, auch Besatzungsmitglieder wie Waltraud Weigl und Annett Kipsch (2. Foto/v.l.) hatten sich kostümiert. Das wäre eigentlich der Saisonabschluss. Doch angesichts guter Wetterlage...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
Erholung und Freizeit an der Talsperre Kriebstein: Das sind die Pläne für das Tourismusziel
Die Hängebrücke über die Zschopau in Kockisch muss erneuert werden.
Rund um die Talsperre gibt es viele Ideen, um den Aufenthalt am und auf dem Wasser noch attraktiver zu machen. Ein wichtiger Weg über die Zschopau rückt nun in den Fokus.
Franziska Bernhardt-Muth
17:36 Uhr
4 min.
Nächster Dämpfer: Eintracht spielt 1:1 in Heidenheim
Die Heidenheimer Defensive um Tim Siersleben hatte viel zu tun.
Lange sieht es für die Eintracht nach einem bitteren Nachmittag in Heidenheim aus. Das 1:1 nach Rückstand dürfte kaum jemanden aufmuntern, denn Senkrechtstarter Can Uzun verletzt sich früh.
Maximilian Wendl, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
14.10.2025
2 min.
Herbst an der Talsperre Kriebstein: Historische Personenfähre und Halloweenrundfahren
Leinen los: Mit der MF „Mittweida“ ist der goldene Herbst kurz vor Saisonschluss an Talsperre Kriebstein zu erleben.
Manuel Niemann
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel