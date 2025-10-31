Leinen los für Geister auf der Talsperre Kriebstein

Mittweida
Mit den Halloweenfahrten der Fahrgastschiffe am Feiertag wäre eigentlich die Saison beendet. Doch am Wochenende können Ausflügler noch an Bord kommen.
Mehrere Hundert Gäste sind am Freitag mit den Fahrgastschiffen auf der Talsperre Kriebstein auf Halloweenfahrt gegangen. Dazu sind nicht nur die Boote dekoriert worden, auch Besatzungsmitglieder wie Waltraud Weigl und Annett Kipsch (2. Foto/v.l.) hatten sich kostümiert. Das wäre eigentlich der Saisonabschluss. Doch angesichts guter Wetterlage...
