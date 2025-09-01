Märchenwiese in Hainichen lädt zum Besuch ein: Zur Eröffnung kam ein König

Übergroße Abbildungen von Märchen-Motiven des Malers und Grafikers Günter Hofmann laden zum Staunen und Zuhören ein.

Die Aufwartung machte Märchenkönig Frank I. (Frank Schleußing) vom Verein „Mittelsächsischer Kultursommer“ (Miskus) mit Königin Andrea: Im Stadtpark Hainichen ist die Märchenwiese eröffnet worden. Zu finden sind in dem Projekt der Stadt mit dem Gellert-Museum Abbildungen von Motiven von Günter Hofmann (1944 bis 2008). Der Hainichener...