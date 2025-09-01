Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Falk Bernhardt
Bild: Falk Bernhardt
 7 Bilder
Mittweida
Märchenwiese in Hainichen lädt zum Besuch ein: Zur Eröffnung kam ein König
Von Franziska Bernhardt-Muth, Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Übergroße Abbildungen von Märchen-Motiven des Malers und Grafikers Günter Hofmann laden zum Staunen und Zuhören ein.

Die Aufwartung machte Märchenkönig Frank I. (Frank Schleußing) vom Verein „Mittelsächsischer Kultursommer“ (Miskus) mit Königin Andrea: Im Stadtpark Hainichen ist die Märchenwiese eröffnet worden. Zu finden sind in dem Projekt der Stadt mit dem Gellert-Museum Abbildungen von Motiven von Günter Hofmann (1944 bis 2008). Der Hainichener...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
22.07.2025
1 min.
Teelichtzauber zieht Blicke beim Parkfest Hainichen auf sich
Auch dieses Jahr strahlte der Stadtpark dank idealer Wetterbedingungen bei der Teelichtillumination. Doch nicht alle Lichtquellen konnten überzeugen.
Manuel Niemann
21.08.2025
1 min.
Magie der Märchen: Filme in Annaberg, Riesen-Bilder in Hainichen
Von Günther Hofmann bemalte Spanschachteln sind bald in zehnfacher Vergrößerung zu sehen.
In Annaberg sind derzeit internationale Märchenfilme zu sehen, in Hainichen ab 30. August zehn übergroße Bilder, die in die Märchenwelt entführen.
Julia Czaja
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
Mehr Artikel