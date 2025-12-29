Magazin mit scharfer Munition nach Wildunfall auf der A 4 bei Hainichen aufgetaucht: Bereitschaftspolizei kündigt Prüfung an

Nach zwei Wildunfällen auf der Autobahn 4 bei Hainichen beschäftigt ein Munitionsfund die Bereitschaftspolizei: Wie kommt scharfe Munition neben die Leitplanke?

Am Sonntagnachmittag kollidierte zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen auf der Autobahn 4 ein VW‑Transporter mit einem Wildschwein, das die Fahrbahn überqueren wollte.