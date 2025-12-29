MENÜ
  • Magazin mit scharfer Munition nach Wildunfall auf der A 4 bei Hainichen aufgetaucht: Bereitschaftspolizei kündigt Prüfung an

Das Wildschein starb nach einem Zusammenstoß mit einem Transporter auf der A 4.
Das Wildschein starb nach einem Zusammenstoß mit einem Transporter auf der A 4. Bild: Erik Frank Hoffmann
Update
Mittweida
Magazin mit scharfer Munition nach Wildunfall auf der A 4 bei Hainichen aufgetaucht: Bereitschaftspolizei kündigt Prüfung an
Von Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann, Manuel Niemann
Nach zwei Wildunfällen auf der Autobahn 4 bei Hainichen beschäftigt ein Munitionsfund die Bereitschaftspolizei: Wie kommt scharfe Munition neben die Leitplanke?

Am Sonntagnachmittag kollidierte zwischen den Anschlussstellen Berbersdorf und Hainichen auf der Autobahn 4 ein VW‑Transporter mit einem Wildschwein, das die Fahrbahn überqueren wollte.
28.12.2025
1 min.
Unfall sorgt für Behinderungen auf B 169 in Hainichen
Auf der B169 zwischen Hainichen und Schlegel sind zwei Pkw zusammengestoßen.
Auf der Bundesstraße ereignete sich am Sonntag ein Unfall, an dem ein BMW und ein Skoda beteiligt waren. Die Fahrzeuge blockierten die Straße.
Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann
14:15 Uhr
2 min.
Darts: Hornissen aus Glauchau-Niederlungwitz stechen Konkurrenz in der Hinrunde aus
Silvio Fischer gehört bei den Hornets Niederlungwitz zu den Leistungsträgern.
Die Mannschaft des SV Lok steht auf Platz eins der Landesliga Süd. Die letzte Begegnung des Kalenderjahres war ein Westsachsenderby gegen Gersdorf.
Torsten Ewers
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
14:22 Uhr
3 min.
Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
23 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes: "Mehr als die Hälfte des Geldes fließt in das Bestandsnetz." (Archivbild)
Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und maroden Gleisen kämpfen müssen.
27.12.2025
1 min.
Verkehrsunfall sorgt für Behinderungen in Frankenberg
Ein Kleintransporter und ein Pkw sind auf der Altenhainer Straße zusammengestoßen.
Ein Unfall auf der Altenhainer Straße in Frankenberg sorgte am Samstag für Störungen im Verkehr am Unfallort. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengestoßen.
Jan Leißner, Erik-Frank Hoffmann
Mehr Artikel