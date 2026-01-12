MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Gymnasium in Mittweida wird für das Musical „Mamma Mia“ geprobt, hier (v.l.) Isabell, Mia und Lily.
Am Gymnasium in Mittweida wird für das Musical „Mamma Mia“ geprobt, hier (v.l.) Isabell, Mia und Lily. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Insgesamt sind 35 Jugendliche an dem Musical-Projekt beteiligt.
Insgesamt sind 35 Jugendliche an dem Musical-Projekt beteiligt. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Zu ihrer Hochzeit lädt eine junge Frau namens Sophie ihre drei möglichen Väter ein. Es kommt zu Konflikten.
Zu ihrer Hochzeit lädt eine junge Frau namens Sophie ihre drei möglichen Väter ein. Es kommt zu Konflikten. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Am Gymnasium in Mittweida wird für das Musical „Mamma Mia“ geprobt, hier (v.l.) Isabell, Mia und Lily.
Am Gymnasium in Mittweida wird für das Musical „Mamma Mia“ geprobt, hier (v.l.) Isabell, Mia und Lily. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Insgesamt sind 35 Jugendliche an dem Musical-Projekt beteiligt.
Insgesamt sind 35 Jugendliche an dem Musical-Projekt beteiligt. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Zu ihrer Hochzeit lädt eine junge Frau namens Sophie ihre drei möglichen Väter ein. Es kommt zu Konflikten.
Zu ihrer Hochzeit lädt eine junge Frau namens Sophie ihre drei möglichen Väter ein. Es kommt zu Konflikten. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Mittweida
„Mamma Mia“ in Mittweida: Gymnasiasten bringen Abba-Musical auf die Bühne
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Klasse 5 bis 12 legen sich Schülerinnen und Schüler ins Zeug und lassen die legendären Songs des schwedischen Quartetts an gleich mehreren Abenden erklingen. Es gibt noch Karten.

Die Songs von Abba sind dieser Tage im Städtischen Gymnasium Mittweida zu hören. Von „SOS“ über „I Have a Dream“ und „Money, Money, Money“ bis zu „Gimme! Gimme! Gimme!“ und „Mamma Mia“. Die Theater-AG bringt an vier Tagen das Musical „Mamma Mia“ auf die Bühne.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Bahnhofskur, neuer Parkplatz und noch mehr Skatespaß: Das plant Mittweida 2026 und 2027
Der rechte Teil des Bahnhofsgebäudes in Mittweida soll nun ebenfalls saniert werden, Co-Working-Räume entstehen.
Die Stadt hat ihren Haushaltsplan auf den Tisch gelegt. Mehrere Straßen sollen erneuert werden - und man will Geld für Feuerwehrleute, Schüler und Touristen ausgeben.
Franziska Bernhardt-Muth
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
14:38 Uhr
2 min.
Hitlergruß auf der Bühne: Geldstrafe für Melanie Müller
Schlagersängerin Melanie Müller wurde vom Landgericht Leipzig zu einer Geldstrafe verurteilt.
Erneut wird die Schlagersängerin und Ex-Dschungelkönigin wegen Hitlergruß-Vorwürfen und Drogenbesitzes verurteilt. Die Geldstrafe fällt im Berufungsverfahren aber geringer aus als in erster Instanz.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
14:35 Uhr
1 min.
Zoll deckt Schwarzarbeit im Erzgebirge auf: Bauunternehmerin verurteilt
Durch Schwarzarbeit bei einer Baufirma aus dem Erzgebirge ist ein Schaden von rund 543.000 Euro entstanden.
Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben. Der Schaden: über eine halbe Million Euro.
Holk Dohle
10.01.2026
4 min.
Neujahrsempfang: Diese Mittweidaer erhalten eine besondere Ehre - einer ist völlig überrascht
Zum Neujahrsempfang wurden Ehrennadeln in Silber und Gold vergeben, darunter an Detlev Müller (2.v.l.).
Sie engagieren sich für die Gemeinschaft, im Sport oder die Historie und sind nun mit Ehrennadeln der Stadt ausgezeichnet worden. Für einen Geehrten gab es diese sogar in Gold.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel