„Mamma Mia“ in Mittweida: Gymnasiasten bringen Abba-Musical auf die Bühne

Von Klasse 5 bis 12 legen sich Schülerinnen und Schüler ins Zeug und lassen die legendären Songs des schwedischen Quartetts an gleich mehreren Abenden erklingen. Es gibt noch Karten.

Die Songs von Abba sind dieser Tage im Städtischen Gymnasium Mittweida zu hören. Von „SOS" über „I Have a Dream" und „Money, Money, Money" bis zu „Gimme! Gimme! Gimme!" und „Mamma Mia". Die Theater-AG bringt an vier Tagen das Musical „Mamma Mia" auf die Bühne.