Meilenstein für den Zeitungsdruck wird in Frankenberg und Hainichen gefeiert - „Freie Presse“ ist dabei

Vor 180 Jahren erfolgte in Frankenberg der erste Probedruck auf Holzschliffpapier, das der Hainichener Keller entwickelt hatte. Das Jubiläum wird am Samstag in beiden Städten gefeiert.

Nicht weniger als Welthistorie wurde vor 180 Jahren in Frankenberg und Hainichen geschrieben. Das soll am 11. Oktober in beiden Städten gefeiert werden. Drei Gründe, warum sich der Besuch lohnt: