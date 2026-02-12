Meine erste Fahrstunde im Simulator – was lernt man da?

Simulatoren sollen künftig häufiger in der Fahrausbildung eingesetzt werden. Unser Autor hat 32 Jahre Fahrpraxis und in Frankenberg ausprobiert, was das für den realen Verkehrsalltag bringt - mit überraschendem Fazit.

„Hallo! Heute geht's wieder auf die Autobahn", kündigt die sonore Stimme in meinem Kopfhörer an. „Du wirst selbstständig auf- und abfahren, einer Umleitung folgen, und ich zeige dir, wie man ein Autobahnkreuz befährt. Brems, drück die Kupplung, starte bitte den Motor und fahr los." Unwillkürlich rutsche ich in meinem Sitz hin und...