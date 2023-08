Menschen, eine Windhose und die Eisenbahn - Wanderer können der Ringethaler Geschichte auf den Grund gehen

Sechs neue Schilder stehen für den Historischen Rundweg in Ringethal bereit. Sie können bereits im Schloss besichtigt werden.

Ringethal. Wandern Besucher und Touristen durch den Mittweidaer Ortsteil Ringethal, wurden sie bisher durch 24 Tafeln an besonderen Standorten in Ringethal mit Wissen aus der Historie gefüttert. Nun wurden sechs weitere Schilder erarbeitet und können vor dem Anbringen an ihren Plätzen im Schloss Ringethal betrachtet werden.

Die bisherigen Tafeln sind beispielsweise am Schloss Ringethal, dem Rittergut, an der Schmiede, an der Alten Schule oder den Lutherlinden zu finden. Die Idee und Umsetzung für diesen "Historischen Rundweg" anlässlich der 800-Jahrfeier des Ortes hatte 2017 eine partnerschaftliche Initiative vom Ortschaftsrat Ringethal, dem Förderverein "Schloss Ringethal" und der IMM Stiftung.

Schlechtwettervariante im Angebot

Die neuen Schilder ergänzen nun auch die Ausstellung im Obergeschoss des Schlosses. Ein großer Tisch inmitten des Raumes verdeutlicht, wo sich alle Standorte des Historischen Rundweges befinden. "Das ist unsere Schlechtwetter-Variante, wenn es regnet, können sich Besucher hier alles in Ruhe und im Trockenen anschauen", erklärt Michael Kreskowsky Vorstandsmitglied des Fördervereins, und ergänzt, dass nun auch ein neuer QR-Code auf jeder Tafel mit dem Handy einlesbar ist und direkt auf die Website von Ringethal leitet. Die neuen Schilder beschäftigen sich mit dem Ereignis "Windhose" 1916, dem Konzertgarten, dem Schuhmacher, dem Wohnstallhaus, der Feuerwehr und dem Bahnareal.

Freifrau von Racknitz und Freiherr von Racknitz, dargestellt von Rüdiger und Beate Drechsler, stellten die neuen Tafeln bei einem Pressetermin vor. Sie war 1789 Rittergutsbesitzerin danach übernahm ihr Sohn Josef Friedrich Freiherr von Racknitz 1799 den Besitz. Die Familie Racknitz hat viel Gutes bewegt. Das Besondere an der Frau von Racknitz war, dass sie, als ihr Ehemann frühzeitig verstarb, keinen Vormund bekam, anders als es zu der Zeit üblich war. Sie führte die Geschäfte ihres Mannes weiter. Gleichfalls können sich Besucher des Inselteichfestes bis zum Jahresende die umfangreiche Fotoausstellung "Burg & Kriebsteintalsperre im Wandel der Zeiten" im Erdgeschoß des Schlosses anschauen. "Bei meinen Vorträgen über die Geschichte der Talsperre bin ich stets auf großes Interesse gestoßen, und das nicht nur bei Einheimischen", so Kreskowsky.fun