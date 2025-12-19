Historische Figuren aus dem 3D-Drucker: Einzigartige Weihnachtspyramide dreht sich am Schloss Ringethal

Tradition und Moderne treffen sich zur Advents- und Weihnachtszeit vor dem Kleinod nahe der Zschopau. Eine spezielle Technik war nötig. Und die erste Figur machte zwei Monate Arbeit.

Aus einigen Metern Entfernung sehen die anthrazitfarbenen Figuren auf der Weihnachtspyramide vor Schloss Ringethal aus, als wären sie aus Metall. Doch tritt man näher, lassen sich feine, waagerechte Linien entdecken. Diese weisen auf die besondere Entstehungsgeschichte der Figuren hin. Denn: Alle kommen aus dem 3D-Drucker. Aus einigen Metern Entfernung sehen die anthrazitfarbenen Figuren auf der Weihnachtspyramide vor Schloss Ringethal aus, als wären sie aus Metall. Doch tritt man näher, lassen sich feine, waagerechte Linien entdecken. Diese weisen auf die besondere Entstehungsgeschichte der Figuren hin. Denn: Alle kommen aus dem 3D-Drucker.