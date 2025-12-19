MENÜ
  Historische Figuren aus dem 3D-Drucker: Einzigartige Weihnachtspyramide dreht sich am Schloss Ringethal

Die Pyramide am Schloss Ringethal, Mitinitiator Detlev Müller und eine mannshohe Figur des ehemaligen Gutsbesitzers Baron Hermann von Schröter.
Die Pyramide am Schloss Ringethal, Mitinitiator Detlev Müller und eine mannshohe Figur des ehemaligen Gutsbesitzers Baron Hermann von Schröter. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Erdmuthe Sophie von Flemming, zum Denkmaltag 2021 wurde sie von Darstellerin Birgit Lehmann gespielt.
Erdmuthe Sophie von Flemming, zum Denkmaltag 2021 wurde sie von Darstellerin Birgit Lehmann gespielt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Oberlehrer Michael (Michael Kreskowsky).
Oberlehrer Michael (Michael Kreskowsky). Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Patrick Mehner aus Mittweida hat die Figuren angefertigt.
Patrick Mehner aus Mittweida hat die Figuren angefertigt. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Johann Georg Aurich war einst Gutsbesitzer des Ritterguts Ringethal. Die Figur wurde nach Fotos von Detlev Müller im historischen Gewand gefertigt. Im Hintergrund Johann Friedrich I., Der Großmütige.
Johann Georg Aurich war einst Gutsbesitzer des Ritterguts Ringethal. Die Figur wurde nach Fotos von Detlev Müller im historischen Gewand gefertigt. Im Hintergrund Johann Friedrich I., Der Großmütige. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas










Mittweida
Historische Figuren aus dem 3D-Drucker: Einzigartige Weihnachtspyramide dreht sich am Schloss Ringethal
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Tradition und Moderne treffen sich zur Advents- und Weihnachtszeit vor dem Kleinod nahe der Zschopau. Eine spezielle Technik war nötig. Und die erste Figur machte zwei Monate Arbeit.

Aus einigen Metern Entfernung sehen die anthrazitfarbenen Figuren auf der Weihnachtspyramide vor Schloss Ringethal aus, als wären sie aus Metall. Doch tritt man näher, lassen sich feine, waagerechte Linien entdecken. Diese weisen auf die besondere Entstehungsgeschichte der Figuren hin. Denn: Alle kommen aus dem 3D-Drucker.
