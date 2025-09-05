Mit Gott heraus aus der Pornosucht: Mittweidaer fängt in Thailand neu an

Patrick Wolf bereiste die Welt, datete und wurde abhängig. Dann, so sagt er, hatte er ein Erlebnis, das sein Leben veränderte. Heute erzählt er offen über seine Sucht und die Rückkehr zum Glauben.

Fünf Stunden Zeitunterschied sind es: Beim Videotelefonat der „Freien Presse" an diesem Spätsommernachmittag ist es bei Gesprächspartner Patrick Wolf in Thailand schon Abend. Doch die kurze „Reise" nach Südostasien funktioniert ohne technische Probleme. Für den in Mittweida aufgewachsenen Patrick Wolf hat das Ankommen in Thailand und...