Mit Herz in die Pflege – 32 Azubis starten im Mittweidaer Klinik-Verbund

Mittweida
Zuwachs für die Pflege: Der LMK-Klinikverbund begrüßt 32 neue Azubis. Bewerbungen für 2026 sind bereits jetzt möglich.
32 Nachwuchskräfte starten dieses Jahr ihre Ausbildung im LMK-Klinikverbund und wurden beim Kennenlern-Treffen in Mittweida vom Geschäftsführer Florian Claus begrüßt. „Einer meiner Lieblingstermine jedes Jahr“, sagte er. Der neue Jahrgang besteht aus 21 Pflegefachkräften, sechs Krankenpflegehelfern, zwei Operationstechnischen und einem...
