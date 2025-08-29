Mit Herz in die Pflege – 32 Azubis starten im Mittweidaer Klinik-Verbund

Zuwachs für die Pflege: Der LMK-Klinikverbund begrüßt 32 neue Azubis. Bewerbungen für 2026 sind bereits jetzt möglich.

32 Nachwuchskräfte starten dieses Jahr ihre Ausbildung im LMK-Klinikverbund und wurden beim Kennenlern-Treffen in Mittweida vom Geschäftsführer Florian Claus begrüßt. „Einer meiner Lieblingstermine jedes Jahr“, sagte er. Der neue Jahrgang besteht aus 21 Pflegefachkräften, sechs Krankenpflegehelfern, zwei Operationstechnischen und einem...