Mittelsachsen: Neue Köpfe in der Führungsmannschaft der Kreis-FDP

Die FDP Mittelsachsen hat am Samstag in Altmittweida ihren Frühjahrs-Kreisparteitag durchgeführt. Im Zentrum stand dabei die Wahl eines neuen Kreisvorstandes. Wiedergewählt als Kreisvorsitzender wurde mit 90 Prozent der Stimmen Miro Becker aus Wechselburg. Rico Scharschmidt aus Beerwalde bleibt 1. Stellvertreter. Neu in ihren Ämtern sind Rick...