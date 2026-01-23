MENÜ
Der Park am Schwanenteich wies einen Tag nach der Tat keine Spuren auf.
Der Park am Schwanenteich wies einen Tag nach der Tat keine Spuren auf.


Mittweida
Mittweida: Attacke im Park am Schwanenteich gibt weiter Rätsel auf
Redakteur
Von Manuel Niemann
Nach der Gewalttat im Park am Schwanenteich Anfang des Monats fehlte von Täter und Motiv jede Spur. Ist die Polizei bei ihren Ermittlungen weiter?

Knapp zwei Wochen nach dem Angriff auf einen 47-Jährigen im Park am Schwanenteich gibt die Tat noch Rätsel auf. Trotz öffentlichem Zeugengesuch ist bislang kein einziger Hinweis bei der Polizei eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage.
Mehr Artikel