Mittweida: Attacke im Park am Schwanenteich gibt weiter Rätsel auf

Mittweida
Nach der Gewalttat im Park am Schwanenteich Anfang des Monats fehlte von Täter und Motiv jede Spur. Ist die Polizei bei ihren Ermittlungen weiter?
Knapp zwei Wochen nach dem Angriff auf einen 47-Jährigen im Park am Schwanenteich gibt die Tat noch Rätsel auf. Trotz öffentlichem Zeugengesuch ist bislang kein einziger Hinweis bei der Polizei eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage.
