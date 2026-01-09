Rätselhafte Attacke am Schwanenteich in Mittweida: Täter weiter flüchtig

Mittweida
Nach dem Angriff mit einem 47-jährigen Schwerverletzten wirkt der Park wieder idyllisch. Während Kinder auf dem Eis spielen, läuft im Hintergrund die Spurensuche nach dem brutalen Angreifer.
Nichts erinnert am Donnerstagnachmittag im Park am Schwanenteich an die Gewalttat, die sich nicht einmal 24 Stunden zuvor hier abgespielt haben soll: Kinder und Erwachsene drehen Runden auf dem Eis. Zwei Jugendliche spielen Eishockey. Spaziergänger laufen mit Hund und Kinderwagen durch den Park, im Gehege und den Volieren regt sich Leben. Es ist...
