Mittweida: Auto gerammt und einfach weggefahren

Ein Unbekannter hinterließ einen erheblichen Schaden. Wer hat etwas gesehen?

Zu einer Unfallflucht in Mittweida sucht die Polizei Zeugen. Nach ihren Angaben wurde am Montag in der Zeit von 8.25 Uhr bis 9.25 Uhr ein schwarzer Renault Clio, der in der Weberstraße in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt war, von einem unbekannten Auto gerammt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Der Unfallverursacher...